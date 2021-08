JOURNÉES EUROPÉENEES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE Cébazan, 18 septembre 2021, Cébazan.

JOURNÉES EUROPÉENEES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE 2021-09-18 – 2021-09-18

Cébazan Hérault Cébazan

Cette église située sur l’axe de l’ancien chemin qui relie Béziers à Saint-Pons, est dédiée à Saint-Martin de Solosan, protecteur des routes. Sa construction est faite sur une base romane dont il ne reste que la partie occidentale et une partie des murs qui soutenaient une voûte en berceau. Au Sud et au Nord des arcades percées ouvrent sur des nefs latérales. Le chevet qui devait être semi-circulaire a été remplacé à l’époque moderne par un chœur de plan carré. Sous le porche de l’église se trouve une table d’autel découverte lors de fouilles en 1975, décorée de cinq lobes sur le petit côté, elle est caractéristique de l’époque pré-romane et témoigne de l’ancienneté de l’église.

Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Martin-de-Solosan – visites libres

Cette église située sur l'axe de l'ancien chemin qui relie Béziers à Saint-Pons, est dédiée à Saint-Martin de Solosan, protecteur des routes.

mairie.cebazan@wanadoo.fr +33 4 67 38 02 09

