A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ou re-découvrir la Maison Ecole du Grand Meaulnes. Tarifs réduits pour la visite libre de la maison école. Visite libre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – Durée: environ 50 mn

