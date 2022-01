Journées et week-end Natur’EsSens Saint-Bresson, 22 janvier 2022, Saint-Bresson.

Journées et week-end Natur’EsSens Saint-Bresson

2022-01-22 – 2022-01-22

Saint-Bresson Haute-Saône Saint-Bresson Haute-Saône

EUR 80 130 Journées et week-end pour vivre des expériences dans le but de prendre soin de soi et commencer, pas à pas, à devenir sa priorité.

Apprendre à se libérez de ses craintes, de ses peurs, de ses blocages pour gagner en confiance, en estime, en sérénité pour Être vous-m’Aime tout naturellement!

Ces espaces temps en journées ou en week-ends sont l’occasion d’aller à la rencontre de « vous-m’aime » à votre rythme où partages, échanges, convivialité, joie et bonne humeur.

Vous apprendrez à laisser vagabonder votre mental pour mieux vous connecter à votre intuition, à votre essence profonde. Entendre les messages que votre corps, vos émotions, vos sens vous transmettent pour apprendre à mieux vous connaître et interagir sereinement pour voyager sur le chemin de votre vie tout en étant relier à vous-même.

Organisé par SB Sophro-relax.

sbsophrorelax70@gmail.com https://sbsophrorelax.fr/

