Journées Economiques des Outre-Mer 2024 CESE Paris, jeudi 14 novembre 2024.

Journées Economiques des Outre-Mer 2024 La conférence ARUM 2024 aura lieu les 14 et 15 novembre à Paris (CESE) et elle s’inscrit dans le cadre des Journées Economiques des Outre-Mer. Jeudi 14 novembre, 09h00 CESE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-14T09:00:00+01:00 – 2024-11-14T18:00:00+01:00

Fin : 2024-11-14T09:00:00+01:00 – 2024-11-14T18:00:00+01:00

Dispersés sur trois océans, vestiges de la colonisation devenus des enjeux stratégiques majeurs, les territoires d’outre-mer français constituent autant de situations économiques et sociales complexes. Pour améliorer leur avenir, il faut comprendre leur fonctionnement d’aujourd’hui déterminé tout à la fois par leur histoire, les contraintes et opportunités de leur géographie, leurs liens avec la métropole et les relations qu’ils entretiennent avec leur environnement régional. La compréhension des économies d’outre-mer ne peut naître que de travaux aussi divers et complémentaires que les questions abordées lors des Actes de la Recherche UltraMarine (ARUM). La conférence ARUM 2024 aura lieu les 14 et 15 novembre à Paris (CESE) et elle s’inscrit dans le cadre des Journées Economiques des Outre-Mer.

Pour plus d’informations : https://arum2024.sciencesconf.org/

CESE 9 place d'Iéna 75775 Paris Cedex 16 Paris 75116 Quartier de Chaillot Île-de-France