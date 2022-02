Journées Économiques des Outre-Mer 2022 UFR SEGGAT – MRSH Caen Catégories d’évènement: Caen

Dates importantes : * Date limite de réception des propositions : 6 mai 2022 * Décision du comité scientifique aux auteurs avant le 15 juin 2022 * Date limite de réception de la version intégrale des articles acceptés : 15 septembre 2022 * Conférence ARUM : 11 et 12 octobre 2022 Toutes les infos : [[https://arum2022.sciencesconf.org/](https://arum2022.sciencesconf.org/)](https://arum2022.sciencesconf.org/) La conférence ARUM 2022 aura lieu les 11 et 12 octobre à Paris et précèdera la conférence CEROM organisée par l’AFD, l’IE-DOM et l’INSEE le 13 octobre, formant les Journées Économiques des Outre-Mer. UFR SEGGAT – MRSH Université de Caen Normandie Caen Calvados

