JOURNEES DU PATRIMONE DE PAYS Pornic, 26 juin 2021-26 juin 2021, Pornic.

JOURNEES DU PATRIMONE DE PAYS 2021-06-26 – 2021-06-27

Pornic Loire-Atlantique

A partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, le paysage pornicais connait de profondes transformations. L’urbanisation progressive de la côte avec l’essor du tourisme balnéaire s’accompagne d’une véritable mise en scène paysagère dans laquelle la plantation d’arbres, en adéquation avec le bâti et l’environnement est primordiale. Le service patrimoine de la ville de Pornic vous propose de découvrir les essences qui font le charme du littoral tout en appréhendant le contexte historique et culturel qui avait court lors de leur plantation. Une promenade sensible sur l’importance de ce patrimoine arboré, et les enjeux liés à sa préservation, son entretien et son renouvellement.

Les arbres, éléments essentiels du paysage balnéaire de Pornic.

contact@pornic.fr +33 2 40 82 31 11

Les arbres, éléments essentiels du paysage balnéaire de Pornic.

A partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, le paysage pornicais connait de profondes transformations. L’urbanisation progressive de la côte avec l’essor du tourisme balnéaire s’accompagne d’une véritable mise en scène paysagère dans laquelle la plantation d’arbres, en adéquation avec le bâti et l’environnement est primordiale. Le service patrimoine de la ville de Pornic vous propose de découvrir les essences qui font le charme du littoral tout en appréhendant le contexte historique et culturel qui avait court lors de leur plantation. Une promenade sensible sur l’importance de ce patrimoine arboré, et les enjeux liés à sa préservation, son entretien et son renouvellement.