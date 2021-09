Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne JOURNÉES DU PATRIMONE 2021 – LECTURE INAUGURALE DU FONDS JOË BOUSQUET Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

JOURNÉES DU PATRIMONE 2021 – LECTURE INAUGURALE DU FONDS JOË BOUSQUET Carcassonne, 18 septembre 2021, Carcassonne. JOURNÉES DU PATRIMONE 2021 – LECTURE INAUGURALE DU FONDS JOË BOUSQUET 2021-09-18 – 2021-09-18

Carcassonne Aude Lectures de Sabrina Abadie-Blondy (pour la médiathèque) et de Pascal Bautrait et René Piniès (pour le Centre Joë Bousquet). Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville 43.21257#2.35074