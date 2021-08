Nantes Hôtel de la préfecture Loire-Atlantique, Nantes Journées du Patrimoines 2021 : Visites guidées de l’Hôtel Préfectoral de la Loire-Atlantique Hôtel de la préfecture Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Hôtel de la préfecture, le samedi 18 septembre à 13:00

Les visiteurs pourront découvrir l’histoire et l’architecture de la préfecture en visitant les différentes pièces de l’hôtel préfectoral en compagnie d’un guide.

Tarif gratuit et insciption obligatoire via L’office de tourisme de Nantes. Un départ toutes les 15mn à partir de 13h, groupe de 12 personnes maximum (mesures sanitaires) et accès handicapé aménagé. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Découverte de l’histoire et de l’architecture de l’Hôtel Préfectoral. Hôtel de la préfecture Place Roger Salengro, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T17:00:00

