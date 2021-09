Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés, Loiret Journées du patrimoine – Visites guidées de l’Oratoire carolingien Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés Catégories d’évènement: Germigny-des-Prés

Loiret

Journées du patrimoine – Visites guidées de l’Oratoire carolingien Germigny-des-Prés, 18 septembre 2021, Germigny-des-Prés. Journées du patrimoine – Visites guidées de l’Oratoire carolingien 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Germigny-des-Prés Loiret Germigny-des-Prés – par l’Office de Tourisme du Val de Sully – Suivez nos guides conférencières pour une visite guidée du rare témoignage de l’art carolingien.

Avec sa mosaïque d’inspiration byzantine unique en France, partez à la découverte de cette ravissante église. Visites à la demande et suivant l’affluence tourisme@valdesully.fr +33 2 38 58 27 97 https://tourisme-valdesully.fr/ – par l’Office de Tourisme du Val de Sully – Suivez nos guides conférencières pour une visite guidée du rare témoignage de l’art carolingien.

Avec sa mosaïque d’inspiration byzantine unique en France, partez à la découverte de cette ravissante église. Visites à la demande et suivant l’affluence OT Val de Sully dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Germigny-des-Prés, Loiret Autres Lieu Germigny-des-Prés Adresse Ville Germigny-des-Prés lieuville 47.84588#2.26616