**…en mettant l’accent sur son éco-rénovation exemplaire, mais aussi sur l’évolution de sa fonction à travers les époques.** **Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée.** **Exposition photos en accès libre.** **Sur inscription/réservation pour les visites.** **En savoir plus : maisoneco.bordeaux-metropole.fr**

Gratuit, sur inscription

La force des Journées du Patrimoine est chaque année de nous rassembler autour de découvertes partagées. À cette occasion, la Maison Écocitoyenne vous propose des visites guidées du bâtiment… Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

