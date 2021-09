Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Journées du Patrimoine – Visites du Château Observatoire Abbadia Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Le Château Abbadia proposera des visites aux horaires suivants : 10h00 / 10h30 / 11h00 / 11h30.

14h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 / 16h00 / 16h30 / 17h00. ATTENTION, IL N’Y A PAS DE RÉSERVATION POSSIBLE. Durée de la visite : 45 minutes environ.

