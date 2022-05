Journées du patrimoine : Visites de la cité et des édifices, 17 septembre 2022, .

Journées du patrimoine : Visites de la cité et des édifices

2022-09-17 – 2022-09-18

EUR Journées du patrimoine : Visites de la cité et des édifices

Visite guidée de l’église samedi 17 septembre à 10h

Visite libre de l’église samedi 17 de 10h à 18h et dimanche 18 de 10h à 17h

Visites guidées de la cité au départ de l’église samedi 17 à 11h et 15h

Visite libre de l’Orangerie, jardins et intérieur jardins : de 10h à 18h.

intérieur : 10h-12h et 14h-19h

Mairie

Tel : 05 49 05 01 41

Journées du patrimoine

Mairie de La Mothe Saint-Héray

dernière mise à jour : 2022-05-07 par