Journées du Patrimoine – Visites, concerts et animations à Langon Langon, 18 septembre 2021

Journées du Patrimoine – Visites, concerts et animations à Langon 2021-09-18 – 2021-09-19

Langon Gironde

SAMEDI 18 SEPTEMBRE :

– Chroniques sud girondines au XXème siècle, de 16h à 16h45 : Laissez-vous guider dans le quartier de la gare et découvrez en quoi cette ligne de chemin de fer a transformé l’histoire de cette ville. Inscription obligatoire au 06 68 07 99 26, maximum 10 personnes

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

– Chroniques sud girondines au XXème siècle, de 10h à 10h45 et de 16h à 16h45

– Brunch aux Arcades, de 12h à 18h : brunch constitué de produits locaux, concert avec le groupe The Protolites à 16h. Espace jeux et exposition. Réservation obligatoire pour le brunch

– Concert trompette et orgue, église Saint-Gervais, de 17h à 19h : autour des oeuvres de Bach, Vivaldi, Corelli, Haendel, Fauré. Vidéo-projection simultanée.

+33 5 56 63 68 00

Mairie Langon

