Journées du Patrimoine – Visites, concert, animations à Saint-Macaire

Saint-Macaire

Journées du Patrimoine – Visites, concert, animations à Saint-Macaire Saint-Macaire, 18 septembre 2021, Saint-Macaire. Journées du Patrimoine – Visites, concert, animations à Saint-Macaire 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Macaire Gironde Saint-Macaire SAMEDI 18 SEPTEMBRE

– Les Imachinasons, de 11h à 12h, chapelle des Ursulines

– Découvrez le sketchcrawl, de 9h à 18h, grange sur pilotis

– Wet side story, de 16h à 18h, grange sur pilotis

– Animations “Qu’est ce que tu fabriques ?”, de 14h à 19h, maison de retraite

– Visites de la grange sur pilotis, de 14h30 à 16h

– Présentation du métier de tailleur de pierres, de 14h à 17h, aux carrières souterraines

– Dégustation de vins, de 17h30 à 18h, grange sur pilotis DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

– Les Imachinasons, de 11h à 12h, chapelle des Ursulines

– Concert de harpes, de 11h à 12h30, cirque des carrières

– Présentation du métier de tailleur de pierres, de 11h à 12h et de 14h à 17h, aux carrières souterraines

– Visites de la maison Messidan et de sa cave voûtée, de 15h à 16h

Association Vivre le patrimoine macarien dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT Sauternes Graves Landes Girondines

