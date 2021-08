Journées du patrimoine : visites à travers les coulisses d’un Théâtre à l’Italienne datant de 1895. Lisieux, 18 septembre 2021, Lisieux.

Journées du patrimoine : visites à travers les coulisses d’un Théâtre à l’Italienne datant de 1895. 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-18 17:30:00

Lisieux Calvados Lisieux

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des bâtiments historiques : découvrez son architecture, ses rites et superstitions, ses manipulations techniques…

Visite guidée et commentée, environ 1h30. Groupes limités à 40 personnes.

Départ des visites à 10h30, 14h et 16h. A partir de 2 ans.

theatre@agglo-lisieux.fr +33 2 31 61 04 40 https://lisieux-normandie.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT CA de Lisieux Normandie