Vous pourrez découvrir lors de votre visite le jardin clos, le parc avec ses allées de tilleuls tricentenaires permettant d’aller jusqu’au saut du loup, les vestiges de la Seconde Guerre mondiale (le blockhaus de tire à feu des Missiles V1 destinés à détruire Londres, les pistes pour ces mêmes missiles, ainsi que le grand Blockhaus, rénové, où se trouve l’espace Michel Hollard. Vous pourrez aussi pénétrer dans les caves du château, pour trouver des traces de la forteresse du Moyen-âge : four à pain, puits du XIIIe siècle, anciennes grandes cuisines. L’exposition « Flaubert et le Terroir de Caux », présentée par l’office de tourisme Terroir de Caux sera accessible dans le Grand Blockhaus “Espace Michel Hollard” toute la journée. Visite libre du jardin, du parc, vestiges de la Seconde Guerre mondiale : le blockhaus de tir des missiles V1, le grand Blockhaus “Espace Michel Hollard”, les caves des XIIIe/XVIIe siècle

Vous pourrez découvrir lors de votre visite le jardin clos, le parc avec ses allées de tilleuls tricentenaires permettant d'aller jusqu'au saut du loup, les vestiges de la Seconde Guerre mondiale (le blockhaus de tire à feu des Missiles V1 destinés à détruire Londres, les pistes pour ces mêmes missiles, ainsi que le grand Blockhaus, rénové, où se trouve l'espace Michel Hollard. Vous pourrez aussi pénétrer dans les caves du château, pour trouver des traces de la forteresse du Moyen-âge : four à pain, puits du XIIIe siècle, anciennes grandes cuisines. L'exposition « Flaubert et le Terroir de Caux », présentée par l'office de tourisme Terroir de Caux sera accessible dans le Grand Blockhaus "Espace Michel Hollard" toute la journée.

