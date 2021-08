Feings Feings Feings, Orne Journées du patrimoine – Visite libre des ruines de l’abbaye du Valdieu Feings Feings Catégories d’évènement: Feings

Orne

Journées du patrimoine – Visite libre des ruines de l’abbaye du Valdieu Feings, 18 septembre 2021, Feings. Journées du patrimoine – Visite libre des ruines de l’abbaye du Valdieu 2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 18:00:00

Feings Orne Découvrez au cœur de la forêt de Réno-Valdieu, les ruines de l’ancienne chartreuse, fondée en 1170 par Rotrou, comte du Perche, qui hébergea les disciples de saint Bruno jusqu’en 1791.

Haut lieu d’évangélisation du Perche, elle traversa les périodes… dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Feings, Orne Autres Lieu Feings Adresse Ville Feings