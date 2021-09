Journées du Patrimoine, Visite Libre de l’Exposition Charles Boyer, de Figeac à Hollywood Figeac, 18 septembre 2021, Figeac.

Journées du Patrimoine, Visite Libre de l’Exposition Charles Boyer, de Figeac à Hollywood 2021-09-18 – 2021-09-18

Figeac Lot

Exposition temporaire « Charles Boyer, de Figeac à Hollywood »

dans la salle du patrimoine de l’Hôtel de Ville par le service du patrimoine de la ville,

collaboration Ciné-Phi-Lot.

Projection en continu du film L’Énigme Charles Boyer

Sam 18 et dim 19 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Visites guidées sam 18 et dim 19 sept à 15h.

RDV Office de tourisme. Nouveauté 2021

Découvrez le parcours et la carrière exceptionnelle d’un acteur figeacois, Charles Boyer, né en 1899, qui devint dans les années 1930 l’un des comédiens les plus appréciés du cinéma international. De sa jeunesse marquée par sa sensibilité littéraire et ses débuts au théâtre du palais Balène à sa reconnaissance par le cinéma américain et son triomphe artistique à Los Angeles, ce sont les différentes facettes d’un homme à l’itinéraire hors du commun qui vous seront présentées grâce à des archives inédites et de nombreux documents historiques.

