Sainte-Céronne-lès-Mortagne Orne Sainte-Céronne-lès-Mortagne Eglise classée du XIIe siècle construite sur le tombeau de Sainte Céronne. Orientation Nord-Sud. Vaste nef puissamment contrefortée au Nord, suivie d’un chœur terminé en abside. La Haute tour clocher est prolongée d’un toit en bâtière, percé de fenêtres lucarnes ajoutées à la Renaissance. A l’intérieur remarquable retable du XVIIe, charpente lambrissée avec entraits et poinçons peints, fonts baptismaux (ISMH), statue polychrome de Sainte Céronne en habit de moniale (ISMH). D’importants travaux de restauration viennent de se terminer. Ceux-ci seront présentés au moyen d’un diaporama. Eglise classée du XIIe siècle construite sur le tombeau de Sainte Céronne. Orientation Nord-Sud. Vaste nef puissamment contrefortée au Nord, suivie d’un chœur terminé en abside. La Haute tour clocher est prolongée d’un toit en bâtière, percé de… +33 6 07 57 93 01 Eglise classée du XIIe siècle construite sur le tombeau de Sainte Céronne. Orientation Nord-Sud. Vaste nef puissamment contrefortée au Nord, suivie d’un chœur terminé en abside. La Haute tour clocher est prolongée d’un toit en bâtière, percé de fenêtres lucarnes ajoutées à la Renaissance. A l’intérieur remarquable retable du XVIIe, charpente lambrissée avec entraits et poinçons peints, fonts baptismaux (ISMH), statue polychrome de Sainte Céronne en habit de moniale (ISMH). D’importants travaux de restauration viennent de se terminer. Ceux-ci seront présentés au moyen d’un diaporama. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Sainte-Céronne-lès-Mortagne