Élevée au XIIe siècle, reconstruite au XVIe siècle et agrandie au XIXe siècle, l'église Saint-Barthélémy du Pin-la-Garenne dispose d'un riche patrimoine notamment retable des XVIIe et XVIIIe siècle, tombeau du comte Pierre II. Chantier en cours de restauration de la grande verrière Renaissance.

