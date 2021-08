Ceyras Ceyras 34800, Ceyras JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE SAINT-PIERRE DE LENEYRAC Ceyras Ceyras Catégories d’évènement: 34800

Ceyras

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE SAINT-PIERRE DE LENEYRAC Ceyras, 19 septembre 2021, Ceyras. JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE SAINT-PIERRE DE LENEYRAC 2021-09-19 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00

Ceyras 34800
De 14 h à 17 h, l'Association Patrimoine Culturel Ceyradais vous ouvre les portes de la chapelle Saint-Pierre de Leneyrac.
+33 6 24 26 37 56

