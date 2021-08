La baule Départ devant l'office de tourisme La baule, Loire-Atlantique Journées du Patrimoine : Visite guidée ‘Villas et architecture du centre-ville’ Départ devant l’office de tourisme La baule Catégories d’évènement: La baule

Départ devant l’office de tourisme, le samedi 11 septembre à 09:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à La Baule avancées du 11 au 14 septembre, laissez-vous charmer par l'architecture des villas du centre-ville construites dès la fin du XIXe siècle. Certaines sont protégées à titre « exceptionnel » et font parties des 15 plus belles villas de La Baule ! Visite guidée à pied d'1h30 Inscription obligatoire aux guichets de l'Office de tourisme ou par téléphone au 02 40 24 34 34.

Départ devant l'office de tourisme 8 place de la Victoire 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T19:00:00

