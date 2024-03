Journées du Patrimoine visite guidée Neuf-Brisach, samedi 21 septembre 2024.

Journées du Patrimoine visite guidée Neuf-Brisach Haut-Rhin

Visite guidée en compagnie d’un guide en costume d’époque, vous découvrirez de manière originale la ville et les remparts de Neuf-Brisach. Basée sur les faits historiques et agrémentée d’anecdotes, vivez de façon interactive et amusante l’histoire de Neuf-Brisach et le siècle du Roi Soleil.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:30:00

fin : 2024-09-21 16:30:00

Place d’Armes

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est info@visitalsacerhinbrisach.com

