Figeac Figeac Figeac, Lot Journées du Patrimoine, Visite Guidée “les Lieux de Mémoire de Figeac” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Journées du Patrimoine, Visite Guidée “les Lieux de Mémoire de Figeac” Figeac, 18 septembre 2021, Figeac. Journées du Patrimoine, Visite Guidée “les Lieux de Mémoire de Figeac” 2021-09-18 – 2021-09-18 Place Vival Office de Tourisme du Grand Figeac

Figeac Lot Sam 18 et dim 19 sept à 15h30. RDV Office de tourisme.

passe sanitaire demandé Découvrez l’histoire de Figeac et des Figeacois au cours des deux guerres mondiales.

Nouveauté 2021 Sam 18 et dim 19 sept à 15h30. RDV Office de tourisme.

passe sanitaire demandé dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Place Vival Office de Tourisme du Grand Figeac Ville Figeac lieuville 44.60786#2.03247