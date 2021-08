Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Journées du Patrimoine / Visite guidée : Hommage aux donateurs Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

le dimanche 19 septembre à Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Quelle est l’histoire des documents donnés à la médiathèque Jean-Jaurès ? Comment fait-on don de livres, de manuscrits et de documents graphiques ? Qui, et selon quels critères, décide d’enrichir les collections grâce aux dons ? L’occasion de découvrir les coulisses des collections, à travers la présentation d’ouvrages patrimoniaux réunis grâce à la volonté de donateurs soucieux de perpétuer la mémoire de la région, ainsi que la vie et l’œuvre de grandes figures nivernaises. **ATTENTION :** Le **pass sanitaire** est en vigueur à la Médiathèque, pour les personnes de plus de 18 ans, depuis le 21 juillet ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 48h.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

