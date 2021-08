Guérande Guérande Guérande, Loire-Atlantique JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE FAMILLE “LA CHASSE AUX DRAGONS“ Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Guérande Loire-Atlantique Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, venez aider notre chasseur de trésors et partez à la decouverte du dragon de la Cité. Pour les enfants de 3 à 6 ans

