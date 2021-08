Guérande 1 place du marché au bois 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Journées du Patrimoine : Visite guidée famille “La chasse aux dragons“ 1 place du marché au bois 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Journées du Patrimoine : Visite guidée famille “La chasse aux dragons“ 1 place du marché au bois 44350 Guerande, 18 septembre 2021, Guérande. Journées du Patrimoine : Visite guidée famille “La chasse aux dragons“

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à 1 place du marché au bois 44350 Guerande

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, venez aider notre chasseur de trésors et partez à la decouverte du dragon de la Cité. Pour les enfants de 3 à 6 ans Réservation obligatoire

Public

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, venez aider notre chasseur de trésors et partez à la decouverte du dragon de la Cité. Pour les enfants de 3 à 6 ans Réservation obligatoire 1 place du marché au bois 44350 Guerande 1 place du marché au bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:15:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu 1 place du marché au bois 44350 Guerande Adresse 1 place du marché au bois 44350 Guerande Ville Guérande lieuville 1 place du marché au bois 44350 Guerande Guérande