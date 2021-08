St lyphard Office de Tourisme Loire-Atlantique, St lyphard Journées du Patrimoine : Visite guidée famille ‘À la recherche du roseau d’or’ Office de Tourisme St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Journées du Patrimoine : Visite guidée famille ‘À la recherche du roseau d’or’ Office de Tourisme, 19 septembre 2021, St lyphard. Journées du Patrimoine : Visite guidée famille ‘À la recherche du roseau d’or’

Office de Tourisme, le dimanche 19 septembre à 16:45

Pendant les journées européennes du patrimoine, pars avec Swann à la recherche du roseau d’or volé par les petits lutins, les korrigans ! Visite spécialement conçue pour les 3/6 ans

Public

Pendant les journées européennes du patrimoine, pars avec Swann à la recherche du roseau d'or volé par les petits lutins, les korrigans ! Visite spécialement conçue pour les 3/6 ans

Office de Tourisme
Village de Kerhinet 44410 St lyphard
St lyphard Loire-Atlantique

2021-09-19T16:45:00 2021-09-19T17:30:00

