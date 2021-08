Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Journées du Patrimoine – visite guidée “Eaux et migrateurs de la Sèvre Niortaise” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Journées du Patrimoine – visite guidée “Eaux et migrateurs de la Sèvre Niortaise” Niort, 18 septembre 2021, Niort. Journées du Patrimoine – visite guidée “Eaux et migrateurs de la Sèvre Niortaise” 2021-09-18 – 2021-09-18 Moulin du Pissot Jardin des Plantes

Venez découvrir le site du moulin du Pissot pour son bâtiment, mais aussi pour la pêcherie scientifique destinée au suivi des anguilles. La Sèvre Niortaise est un fleuve référent au niveau national pour le suivi de ce poisson migrateur. Gratuit sur inscription obligatoire à mission.biodiversite@mairie-niort.fr (jauge limitée).

