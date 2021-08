La baule Départ de la visite : Devant le Casino Barrière La baule, Loire-Atlantique Journées du Patrimoine : ‘Visite guidée du quartier du Casino’ Départ de la visite : Devant le Casino Barrière La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Journées du Patrimoine : ‘Visite guidée du quartier du Casino’ Départ de la visite : Devant le Casino Barrière, 19 septembre 2021, La baule. Journées du Patrimoine : ‘Visite guidée du quartier du Casino’

Départ de la visite : Devant le Casino Barrière, le dimanche 19 septembre à 09:30

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine plongez dans l’histoire du quartier du Casino avec ses grands hôtels ainsi que ses belles villas datant du début du XXe siècle. Cette visite se terminera par la rencontre avec une greeter dans sa villa au sein de la station balnéaire. **Réservation obligatoire** Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine plongez dans l’histoire du quartier du Casino avec ses grands hôtels ainsi que ses belles villas datant du début du XXe siècle. Cette visite se… Départ de la visite : Devant le Casino Barrière 24 esplanade Lucien Barrière 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Départ de la visite : Devant le Casino Barrière Adresse 24 esplanade Lucien Barrière 44500 La baule Ville La baule lieuville Départ de la visite : Devant le Casino Barrière La baule