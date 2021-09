Saint-Sever Saint-Sever Landes, Saint-Sever Journées du Patrimoine : visite guidée du musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Journées du Patrimoine : visite guidée du musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne Saint-Sever, 18 septembre 2021, Saint-Sever. Journées du Patrimoine : visite guidée du musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-19 Musée art et histoire Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque

Tout beau, tout neuf, le Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne propose de mêler le plaisir à l'érudition ! Parcourez les ailes hautes de l'ancien couvent des Jacobins avec un guide, qui vous apprend tout sur l'abbaye de Saint-Sever et son Beatus, célèbre manuscrit de l'Apocalypse, ainsi que le passé archéologique de la cité… Suivez le guide et plongez-vous dans la Gascogne médiévale ! Groupe limité à 25 personnes.

+33 5 58 76 34 64