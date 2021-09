Le pouliguen Quai du commandant l'Herminier Le pouliguen, Loire-Atlantique Journées du Patrimoine : Visite guidée – Du commerce du sel à la station balnéaire Quai du commandant l’Herminier Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Journées du Patrimoine : Visite guidée – Du commerce du sel à la station balnéaire

Quai du commandant l'Herminier, le samedi 18 septembre à 15:00

À l'occasion des Journées Européenne du Patrimoine, l'association "Les Greniers de la Mémoire" vous propose de découvrir comment le port de pêche du Pouliguen, étape du commerce du sel, est devenu une station balnéaire réputée. Retracez cette histoire, notamment à travers l'architecture portuaire. Les visites se font sans résevation.

Quai du commandant l'Herminier
Au pied du pont face à la banque
44510 Le pouliguen
Loire-Atlantique

