Journées du Patrimoine : visite guidée du centre d’interprétation du patrimoine minier et métallurgique Olhaberri Banca, 18 septembre 2021, Banca.

Journées du Patrimoine : visite guidée du centre d’interprétation du patrimoine minier et métallurgique Olhaberri 2021-09-18 16:20:00 – 2021-09-18

Banca Pyrénées-Atlantiques Banca

Visite guidée gratuite du centre Olhaberri et du village.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 5 59 37 79 19

Olhaberri

