Aspiran Aspiran 34800, Aspiran JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE DE SAINT-BÉZARD Aspiran Aspiran Catégories d’évènement: 34800

Aspiran

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE DE SAINT-BÉZARD Aspiran, 18 septembre 2021, Aspiran. JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE DE SAINT-BÉZARD 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 12:00:00

Aspiran 34800 Aspiran À 10 h, visite guidée du site gallo-romain de Saint-Bézard (ancienne villa vinicole). Découverte d’une fouille archéologique programmée par le CNRS et le LabEx Archimède Montpellier. À 10 h, visite guidée du site gallo-romain de Saint-Bézard (ancienne villa vinicole). Découverte d’une fouille archéologique programmée par le CNRS et le LabEx Archimède Montpellier. À 10 h, visite guidée du site gallo-romain de Saint-Bézard (ancienne villa vinicole). Découverte d’une fouille archéologique programmée par le CNRS et le LabEx Archimède Montpellier. dernière mise à jour : 2021-08-14 par

Détails Catégories d’évènement: 34800, Aspiran Autres Lieu Aspiran Adresse Ville Aspiran lieuville 43.58668#3.45662