Journées du Patrimoine : Visite guidée de la Villa Strassburger Deauville, 17 septembre 2022, Deauville.

Journées du Patrimoine : Visite guidée de la Villa Strassburger Villa Strassburger Avenue Strassburger Deauville

2022-09-17 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-17 16:00:00 16:00:00 Villa Strassburger Avenue Strassburger

Deauville Calvados Deauville

Protégée au titre des Monuments historiques depuis 1975, cette imposante demeure de style régionaliste normand répond à une commande du baron Henri de Rothschild. Grand amateur de courses, ce dernier choisit de s’implanter à proximité de l’hippodrome. La villa est érigée en 1907 à l’emplacement de la Ferme du Coteau, bien de la famille du romancier Gustave Flaubert depuis 1837. Propriété de l’éditeur de presse américain Ralph Beaver Strassburger à partir de 1924, la villa a été léguée par ses héritiers à la Ville de Deauville en 1980. Chose rare, de ce dernier la villa a conservé son mobilier d’époque, sa décoration, ses bibelots, de nombreux tableaux de chevaux et des caricatures qui témoignent des fêtes de l’époque.

A l’intérieur, on peut également admirer des peintures et sculptures de l’artiste Enrico Campagnola.

NB : la visite guidée de la Villa Strassburger est soumise à la présentation d’un pass sanitaire à partir de 12 ans.

Protégée au titre des Monuments historiques depuis 1975, cette imposante demeure de style régionaliste normand répond à une commande du baron Henri de Rothschild. Grand amateur de courses, ce dernier choisit de s’implanter à proximité de…

Protégée au titre des Monuments historiques depuis 1975, cette imposante demeure de style régionaliste normand répond à une commande du baron Henri de Rothschild. Grand amateur de courses, ce dernier choisit de s’implanter à proximité de l’hippodrome. La villa est érigée en 1907 à l’emplacement de la Ferme du Coteau, bien de la famille du romancier Gustave Flaubert depuis 1837. Propriété de l’éditeur de presse américain Ralph Beaver Strassburger à partir de 1924, la villa a été léguée par ses héritiers à la Ville de Deauville en 1980. Chose rare, de ce dernier la villa a conservé son mobilier d’époque, sa décoration, ses bibelots, de nombreux tableaux de chevaux et des caricatures qui témoignent des fêtes de l’époque.

A l’intérieur, on peut également admirer des peintures et sculptures de l’artiste Enrico Campagnola.

NB : la visite guidée de la Villa Strassburger est soumise à la présentation d’un pass sanitaire à partir de 12 ans.

Villa Strassburger Avenue Strassburger Deauville

dernière mise à jour : 2022-02-10 par