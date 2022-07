Journées du Patrimoine – Visite guidée de la Chapelle du Saint-Esprit à Beaune Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d’Or EUR 0 0 Venez découvrir un joyau du patrimoine beaunois rénové par l’Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois. Ancienne chapelle du 13eme siècle, elle fut pendant plusieurs siècles le lieu de culte rattaché à l’hôpital du Saint-Esprit, fondé antérieurement à l’Hôtel-Dieu. Tout comme la célèbre Salle des Pôvres, la chapelle présente une charpente en coque de navire inversé. Elle a survécu à la disparition de l’hôpital et a servi pendant un temps au logement de l’infanterie, avant d’être transformée en cuverie au 20ème siècle. Sa rénovation par l’Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois, pour en faire son siège administratif, lui offre un nouveau souffle pour entrer dans le 21ème siècle. Départ des visites : toutes les 30 minutes, soit 6 visites / jour

Départs : 15h – 15h30 – 16h – 16h30 – 17h – 17h30 Effectif limité à 12 personnes par visite.

beaune@beaune-tourisme.fr +33 3 80 26 21 30

