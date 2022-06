Journées du Patrimoine : visite guidée de la Chapelle de Maâ Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: 40660

Moliets-et-Maa

Journées du Patrimoine : visite guidée de la Chapelle de Maâ Moliets-et-Maa, 17 septembre 2022, Moliets-et-Maa. Journées du Patrimoine : visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des templiers Chapelle Saint Laurent à Maâ Moliets-et-Maa

2022-09-17 11:00:00 – 2022-09-18 12:00:00 Rue des templiers Chapelle Saint Laurent à Maâ

Moliets-et-Maa 40660 Visite guidée gratuite de la Chapelle St Laurent à Maâ . Chapelle du XIIème siècle située sur la voie littorale des chemins de Saint Jacques de Compostelle. Visite guidée gratuite de la Chapelle St Laurent à Maâ . Chapelle du XIIème siècle située sur la voie littorale des chemins de Saint Jacques de Compostelle. Visite guidée gratuite de la Chapelle St Laurent à Maâ . Chapelle du XIIème siècle située sur la voie littorale des chemins de Saint Jacques de Compostelle. OTI LAS

Rue des templiers Chapelle Saint Laurent à Maâ Moliets-et-Maa

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 40660, Moliets-et-Maa Other Lieu Moliets-et-Maa Adresse Rue des templiers Chapelle Saint Laurent à Maâ Ville Moliets-et-Maa lieuville Rue des templiers Chapelle Saint Laurent à Maâ Moliets-et-Maa Departement 40660

Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa 40660 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moliets-et-maa/

Journées du Patrimoine : visite guidée de la Chapelle de Maâ Moliets-et-Maa 2022-09-17 was last modified: by Journées du Patrimoine : visite guidée de la Chapelle de Maâ Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa 17 septembre 2022 40660 Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa 40660