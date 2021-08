JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE DE FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent, 18 septembre 2021, Saint-Georges-Buttavent.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE DE FONTAINE-DANIEL 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 16:00:00

Saint-Georges-Buttavent Mayenne Saint-Georges-Buttavent

EUR 6 La visite vous fait découvrir :

Les extérieurs des bâtiments d’habitation et collectifs (école, salle des fêtes, moulin, lavoir) d’un village ouvrier blotti entre une abbaye, la forêt et un étang, dans un site préservé et bien vivant.

Un ensemble architectural et paysager étonnamment moderne, mélange d’habitat collectif et d’habitat singulier.

Village de granit, cistercien et ouvrier.

amis@fontainedaniel.fr +33 6 17 50 51 48 http://fontaine-daniel.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-17 par