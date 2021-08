JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU DOMAINE DE LA TOUR Nébian, 18 septembre 2021, Nébian.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU DOMAINE DE LA TOUR 2021-09-18 – 2021-09-19

Nébian Hérault

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le Domaine de la Tour vous ouvre ses portes et vous invite à une visite découverte : le chemin de fer et son utilité pour le transport du raisin et du vin, la création du wagon-foudre, le réseau ferré de la cave du Domaine de la Tour… Animations avec des saynètes théâtrales en costumes d’époque. Une visite toutes les heures.

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le Domaine de la Tour vous ouvre ses portes et vous invite à une visite découverte : le chemin de fer et son utilité pour le transport du raisin et du vin, la création du wagon-foudre, le réseau ferré de la cave du Domaine de la Tour… Animations avec des saynètes théâtrales en costumes d’époque. Une visite toutes les heures.

domainedelatour34@free.fr

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le Domaine de la Tour vous ouvre ses portes et vous invite à une visite découverte : le chemin de fer et son utilité pour le transport du raisin et du vin, la création du wagon-foudre, le réseau ferré de la cave du Domaine de la Tour… Animations avec des saynètes théâtrales en costumes d’époque. Une visite toutes les heures.

dernière mise à jour : 2021-08-16 par