Journées du Patrimoine: visite du château de Bien-Assis Montluçon Catégories d'évènement: Allier

Montluçon

Montluçon

Journées du Patrimoine: visite du château de Bien-Assis Montluçon, 18 septembre 2021, Montluçon. Journées du Patrimoine: visite du château de Bien-Assis 2021-09-18 – 2021-09-19 Château de Bien-Assis Allée des Goélands 03100 Montluçon

Montluçon Allier Édifice du XVe siècle inscrit en totalité à l’inventaire des Monuments Historiques qui a conservé presque intactes ses dispositions d’origine. En 2012, ont été découvertes des peintures murales représentant des scènes tirées du Livre de Judith. contact@amis-de-montlucon.com +33 6 76 66 98 24 http://www.amis-de-montlucon.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Château de Bien-Assis Allée des Goélands 03100 Montluçon Ville Montluçon lieuville 46.34179#2.57558