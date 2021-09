Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère, Plobannalec-Lesconil Journées du Patrimoine – Visite du Chantier Le Coeur – Coup de coeur de la région Bretagne 2021 Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Plobannalec-Lesconil Finistère Le chantier naval Le Cœur a été transformé en lieu de présentation du patrimoine du port de Lesconil, 40 ans après sa fermeture. Vous y retrouverez de très nombreux outils et objets anciens ainsi que des documents iconographiques donnés par les habitants de Lesconil.

Le tout est exposé dans le chantier naval reconstitué.

À l'occasion des Journées du Patrimoine : visites libres ou guidées du chantier, exposition temporaire "les naufrages sur la côte de Lesconil, de 1732 à 1948", projection du film "Homme de misaine" et démonstration de broderies sur filet. Pour ces Journées du Patrimoine 2021, le chantier Le Cœur a été désigné coup de cœur de la région Bretagne ! Pass sanitaire obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-09-06

