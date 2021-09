Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Allier, Lavault-Sainte-Anne Journées du Patrimoine : visite de l’église Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Catégories d’évènement: Allier

Lavault-Sainte-Anne

Journées du Patrimoine : visite de l’église Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne, 19 septembre 2021, Lavault-Sainte-Anne. Journées du Patrimoine : visite de l’église Sainte-Anne 2021-09-19 – 2021-09-19

Lavault-Sainte-Anne Allier Lavault-Sainte-Anne Église romane du XIe siècle avec un « caquetoire ».

Visite commentée. +33 4 70 05 40 42 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lavault-Sainte-Anne Autres Lieu Lavault-Sainte-Anne Adresse Ville Lavault-Sainte-Anne lieuville 46.30931#2.59875