le samedi 18 septembre à 15:00

Venez découvrir la “nouvelle” église du Pouliguen construite dans la seconde moitié du 19e siècle grâce à l’énergie du clergé et de la population pour doter Le Pouliguen, commune indépendante, d’une église à la hauteur de la station balnéaire en plein développement. Inscrite dans le large mouvement néogothique de l’époque, cet édifice est riche d’un décor varié (vitraux, objets d’art…) qui témoigne d’une ferveur religieuse dense. Actuellement en restauration pour plusieurs années, ce monument mérite un regard nouveau qui révèle ses qualités historiques, architecturales et artistiques. Visite organisée en partenariat avec la Ville du Pouliguen et la paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage. Cette visite sera commentée par Laurent Delpire, historien de l’art, conservateur des antiquités et objets d’art de Loire-Atlantique.

