Bodilis Bodilis Bodilis, Finistère Journées du Patrimoine : Visite de l’Église de Bodilis Bodilis Bodilis Catégories d’évènement: Bodilis

Finistère

Journées du Patrimoine : Visite de l’Église de Bodilis Bodilis, 18 septembre 2021, Bodilis. Journées du Patrimoine : Visite de l’Église de Bodilis 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue Notre Dame Eglise

Bodilis Finistère Visite de l’Eglise de BODILIS

L’église Notre Dame de Bodilis, classée monument historique depuis 1910, sera ouverte au public, lors des journées européennes du patrimoine.

Des visites guidées seront possibles de 14h à 18h, avec la participation de Noëlle LE GOFF.

Pass sanitaire à partir de 18 ans. accueil@mairie-bodilis.fr +33 2 98 68 07 01 http://www.bodilis.org/ Visite de l’Eglise de BODILIS

L’église Notre Dame de Bodilis, classée monument historique depuis 1910, sera ouverte au public, lors des journées européennes du patrimoine.

Des visites guidées seront possibles de 14h à 18h, avec la participation de Noëlle LE GOFF.

Pass sanitaire à partir de 18 ans. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Bodilis, Finistère Autres Lieu Bodilis Adresse Rue Notre Dame Eglise Ville Bodilis lieuville 48.53062#-4.1165