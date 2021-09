Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Journées du Patrimoine : visite de l’Ecole de Gendarmerie Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Journées du Patrimoine : visite de l’Ecole de Gendarmerie Montluçon, 19 septembre 2021, Montluçon. Journées du Patrimoine : visite de l’Ecole de Gendarmerie 2021-09-19 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Ecole de Gendarmerie 95 Avenue Jules Guesde

Montluçon Allier Implantée au sein de la Caserne Richemont depuis le 1er août 1976, l’école de gendarmerie de Montluçon célèbre cette année ses 45 ans de présence dans le bourbonnais durant lesquels près de 43 000 élèves gendarmes ont été formés. +33 4 70 08 50 00 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Montluçon Ecole de Gendarmerie 95 Avenue Jules Guesde