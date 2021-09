Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Journées du Patrimoine : Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Journées du Patrimoine : Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic, 18 septembre 2021, Pouldreuzic. Journées du Patrimoine : Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias 2021-09-18 – 2021-09-19 Maison natale de Pierre Jakès Hélias 20 Rue de Quimper

Pouldreuzic Finistère Ouverture de la maison natale de l’auteur Pierre Jakez Hélias dans le cadre des journées du patrimoine : reconstitution de la pièce à vivre du début du XXè siècle et d’un espace muséographique consacré à la vie et l ‘œuvre de l’auteur du “Cheval d’orgueil”. Pass sanitaire obligatoire. Ouverture de la maison natale de l’auteur Pierre Jakez Hélias dans le cadre des journées du patrimoine : reconstitution de la pièce à vivre du début du XXè siècle et d’un espace muséographique consacré à la vie et l ‘œuvre de l’auteur du “Cheval d’orgueil”. Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Maison natale de Pierre Jakès Hélias 20 Rue de Quimper Ville Pouldreuzic lieuville 47.95556#-4.35804