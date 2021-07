La Ferté Macé La Ferté Macé La Ferté-Macé, Orne Journées du Patrimoine : visite de la mairie La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Journées du Patrimoine : visite de la mairie
2021-09-18 14:00:00
place de la république mairie
La Ferté Macé Orne

Visite guidée de la salle du conseil, salle des mariages et bureau du maire
+33 2 33 37 10 97

place de la république mairie
La Ferté Macé