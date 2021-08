Fontès Fontès Fontès, Hérault JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE CONTÉE ET DÉGUSTATION Fontès Fontès Catégories d’évènement: Fontès

Hérault

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE CONTÉE ET DÉGUSTATION Fontès, 18 septembre 2021, Fontès. JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE CONTÉE ET DÉGUSTATION 2021-09-18 – 2021-09-18

Fontès Hérault Fontès À 10 h au château de Mazers, la Confrérie Saint-Hippolyte vous accueille pour une visite contée. Laissez-vous conter la riche histoire du château et de ses ruines, au cœur du vignoble de Fontès. Présentation du livre écrit sur le château et dégustation des vins du caveau de la Fontésole. À 10 h au château de Mazers, la Confrérie Saint-Hippolyte vous accueille pour une visite contée. Laissez-vous conter la riche histoire du château et de ses ruines, au cœur du vignoble de Fontès. Présentation du livre écrit sur le château et dégustation des vins du caveau de la Fontésole. +33 4 67 25 14 22 À 10 h au château de Mazers, la Confrérie Saint-Hippolyte vous accueille pour une visite contée. Laissez-vous conter la riche histoire du château et de ses ruines, au cœur du vignoble de Fontès. Présentation du livre écrit sur le château et dégustation des vins du caveau de la Fontésole. dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Fontès, Hérault Autres Lieu Fontès Adresse Ville Fontès lieuville 43.53855#3.36442