Journées du Patrimoine / Visite commentée : « Raoul Toscan, Homme de Lettres, artiste et voyageur, un nivernais à redécouvrir »

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le samedi 18 septembre à 10:00

Charles Brun dit Raoul Toscan, né à Buenos-Aires le 30 septembre 1884 et mort à Nevers en 1946, est un homme de lettres et artiste peintre français. Sa mère était la sœur de l'architecte Charles Girault qui construisit le Petit Palais à Paris. En 1894, sa famille s'installe à La Charité-sur-Loire. Après des études à l'École des arts décoratifs, il se fixe à Nevers et se met à composer des poèmes, encouragé par Jehan Rictus qui restera son ami. Il fonde une revue éphémère, _Le Coq (1907)_ et fait paraître _Les Poèmes du clocher (1913)_ ornés de bois gravés de Fernand Chalandre. Après la Première Guerre Mondiale, il enseigne le dessin au lycée français d'Alexandrie et poursuit ses voyages, visitant successivement la Palestine, la Grèce, l'Italie, l'Algérie et l'Espagne. De retour en France, il se lance dans le journalisme et finit par entrer en 1923 à la Bibliothèque de Nevers, dont il sera conservateur jusqu'en 1945, réorganisant et développant le fonds nivernais. Fervent régionaliste, il fonde avec Henri Chomet _La Revue du Centre_ et organise les Galas littéraires de Nevers. Il publie de nombreux ouvrages (recueils de poésie, chroniques, ouvrages d'histoire locale) et est lauréat de nombreux prix.

