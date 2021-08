JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU DE LAUZIERES Octon, 19 septembre 2021, Octon.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU DE LAUZIERES 2021-09-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-18

Octon Hérault Octon

À partir de 10 h, l’Association de Sauvegarde du Château et Village de Lauzières vous ouvre les portes du château et de son hameau ruiné, et vous invite à une visite commentée. Venez découvrir l’histoire de ce lieu restauré par des bénévoles. Des chantiers de bénévoles sont organisés pour débroussailler, construire des murs de pierres sèches, dégager des espaces, et travailler à la restauration de la chapelle.

+33 4 67 57 81 44

